مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز

2019/09/06 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGP، عن انضمام مصر للأعضاء الجدد، وذلك بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة، وتمثل مصر الهيئة العامة للبترول.

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