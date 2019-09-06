2019/09/06 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.ونقل موقع “ميدل إيست آي” الذي يتخذ من لندن مقرا لها ويحظى بتمويل قطري، اليوم الجمعة عن مصادر خاصة به قولها إن 55% من شحنة الناقلة التي تقدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري وكالة خطوة برس.

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