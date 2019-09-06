2019/09/06 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني انقذت 70 شخصاً من حريق اندلع بأحد الفنادق، وسط المحافظة.وقال المصدر، في حديث لـ(النعيم نيوز)، إن “حريقا صغيراً نشب في تجمع للنفيات قرب أحد الفنادق وسط كربلاء، تطور إلى حريق كبير امتد للطابق الأول من الفندق”.وأضاف، أن “فرق الدفاع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في أحد الفنادق في كربلاء المقدسة أخمده الدفاع المدني النعيم نيوز.

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