2019/09/06 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الداخلية: الحشد أسهم بشكل كبير بتحجيم الإرهاب في ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: الحشد أسهم بشكل كبير بتحجيم الإرهاب في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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