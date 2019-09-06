‏لاعب أول شهر في البريميرليغ

2019/09/06 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من هو اللاعب الذي قدم الأداء الأفضل في البريميرليغ في شهر

أغسطس؟4 مهاجمين و 2 وسط يميلان للهجوم و تسجيل الأهداف في القائمة ⚽️سيتي رغم أنه في المركز الثاني الا أنه يمتلك 3 لاعبين مرشحين.

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