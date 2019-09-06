2019/09/06 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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من هو اللاعب الذي قدم الأداء الأفضل في البريميرليغ في شهر
أغسطس؟4 مهاجمين و 2 وسط يميلان للهجوم و تسجيل الأهداف في القائمة ⚽️سيتي رغم أنه في المركز الثاني الا أنه يمتلك 3 لاعبين مرشحين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب أول شهر في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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