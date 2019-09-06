الجزائر .. توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال البلاد

2019/09/06 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت في كل من بومرداس، التابعة للناحية العسكرية الأولى، وخنشلة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".وأضاف: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 5 سبتمبر 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست التابعة للناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 ميليمتر".

انتهى.ص.هـ.ح.

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