بعد مركز الشرطة.. تعرض شركة أور الحكومية للسرقة في ذي قار

2019/09/06 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تعرض شركة أور العامة للصناعات الكهربائية للسرقة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على شركة أور العامة للصناعات الكهربائية وسط محافظة ذي قار، وقاموا بسرقة ٢٥ (بكرة) قابلو كهربائي مختلفة الأنواع بعضها من الحجم الكبير".

واضاف أن "إدارة الشركة عتمت على قضية السرقة وقامت بتقصير مسؤول اللجنة الأمنية فيها واقالته من منصبه، إلا ان اوامر وزارية صدرت من بغداد أوقفت عملية إقالته وإبقاءه في رئاسة اللجنة الأمنية للشركة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مركز شرطة قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، تعرض للسرقة في وقت سابق من قبل عناصر مجهولة.





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