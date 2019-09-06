دراسة صادمة: الصداع النصفي يخفي مرضا لا علاج له

2019/09/06 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بالخرف.وذكرت الدراسة أن هناك احتمالا بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا، أن النساء الأكبر سنا اللاتي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخا مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية أقل.وأظهرت نتائج الدراسة أن مرض ألزهايمر مرتبط بشكل خاص […]

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