وزير الداخلية: الحشد الشعبي أسهم بشكل كبير بتحجيم الإرهاب في ديالى (صور)

2019/09/06 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، بدور الحشد الشعبي في قاطع ديالى وتنسيقه العالي مع القوات الأمنية، مشيرا إلى أن الحشد أسهم بشكل كبير في تحجيم الإرهاب بالمحافظة.جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية إلى المقر الجوال لقيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي في خانقين حيث تم عقد اجتماع بحضور الشرطة الاتحادية والمرور وأمراء الألوية ...

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