ميركل تجلس خلال حفل استقبالها في بكين

2019/09/06 | 21:12

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(المستقلة)..بدأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الصين، حيث التقت رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ.

والتقت ميركل وكيكيانغ في اجتماع ثنائي بعد حفل ترحيبي، جلست خلاله ميركل في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وهو قل أن يشاهد خلال زيارة رسمية.

وتحدثت ميركل خلال الاجتماع وهي بمرافقة وفد كبير من رجال الأعمال، راغبة في أن تتكون جولتها حافزا لدفع بكين لفتح أسواقها، واحترام المنافسة العادلة.

المصدر: يورونيوز

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