وزير الداخلية: الحشد الشعبي أسهم كثيراً بتحجيم الارهاب في ديالى

2019/09/06 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… أشاد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الجمعة، بدور الحشد الشعبي في قاطع ديالى وتنسيقه العالي مع القوات الأمنية، مشيرا إلى أن الحشد أسهم بشكل كبير في تحجيم الإرهاب بالمحافظة.جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية إلى المقر الجوال لقيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي في خانقين حيث تم عقد اجتماع بحضور الشرطة […]

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