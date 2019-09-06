2019/09/06 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر: ساعلن برائتي من الحكومة اذا لم تتخذ اجراءات صارمة / النائب رامي السكيني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8U-eOAh_FDs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر: ساعلن برائتي من الحكومة اذا لم تتخذ اجراءات صارمة / النائب رامي السكيني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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