علماء يحذرون من أثر السجائر الإلكترونية على خصوبة النساء

2019/09/06 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "نورث كارولينا"، أن النساء اللاتي يدخنّ السجائر الإلكترونية قد يجدن صعوبة في الحمل.

ووجد الباحثون أيضا أن

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