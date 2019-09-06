الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

2019/09/06 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

رفع الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية السودان في مؤسساته، وذلك عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله

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