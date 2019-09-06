2019/09/06 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف حسن سالم النائب عن كتلة “صادقون” التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يوم الجمعة المعترضين على رفد الحشد الشعبي بمديرية القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية بأنهم “تنقصهم الغيرة الوطنية ولا تهمهم مصلحة البلد وما يتعرض له الى مخاطر”.وقال سالم مخاطبا المعترضين “لوكان لنا سلاح جيد ومنظومة امنية وطائرات ودفاعات جوية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة صادقون تهاجم المعترضين على تشكيل قوة جوية للحشد الشعبي النعيم نيوز.

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