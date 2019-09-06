2019/09/06 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائمة هواتف ذكية يمكنكم شراؤها الآن بأسعار رخيصة

تشهد سوق التكنولوجيا إصدارات جديدة من الهواتف كل أسبوع تقريباً، مما يجعل الاختيارات وفيرة أمام المشترين، بالرغم مما تحمله الهواتف الجديدة دائماً من بريق وجاذبية، فإنّ المستهلك دائماً ما يبحث عن أرخص الهواتف.

ووفق موقع Gadgets Now الهندي، فإن هذه الهواتف متاحة الآن بأسعار معقولة جداً مقارنةً بأسعار صدورها، ويعد شراؤها قراراً جيداً جداً.

إليكم قائمة بأسماء أرخص الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها:

سعر هاتف Apple iPhone XR هو 746$

هاتف آيفون الوحيد من الجيل الأخير المتاح بهذا السعر، يعمل بنفس المعالج الموجود في أجهزة iPhone XS و iPhone XS Max.

صدر الهاتف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسعر 1075 دولاراً أمريكياً، ولكنه متاح الآن بسعر مخفّض مقابل 746 دولاراً أمريكياً.

يعمل هاتف iPhone XR بشريحة A12 Bionic من أبل مثل الإصدارات الأخرى الراقية iPhone XS وXS Max.

Reuters/ Apple iPhone XR

يتميز الهاتف الذكي بشاشة IPS LCD بحجم 6.1 بوصة ودقة 1792×828 بكسل.



ويأتي هاتف iPhone XR مجهزاً بكاميرا خلفية واحدة 12ميغابكسل وفتحة عدسة f/1.7 وكاميرا أمامية 7 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ويُزعم أن الجهاز يقدم أفضل عمر للبطارية بين إصدارات آيفون لعام 2019.

سعر هاتف Google Pixel 3XL هو 735$

الهاتف الذكي صاحب أقوى كاميرا، صدر هاتف Google Pixel 3XL بسعر 1160 دولاراً أمريكياً، ولكنه متاح الآن بسعر 735 دولاراً أمريكياً على مواقع التجارة الإلكترونية.

وهو مجهز بمعالج كوالكوم سناب دراغون 845، ولكن ما يميز جهاز Google Pixel 3XL هو أداء الكاميرا الفائق، إذ يحتوي على كاميرا خلفية 12 ميغابكسل وكاميرا أمامية ثنائية بإعداد 8 ميغابكسل + 8 ميغابكسل، وهي الهاتف الذكي صاحب أقوى كاميرا في السوق.

سعر هاتف Xiaomi Poco F1 هو 250$

هو أرخص هاتف يعمل بمعالج كوالكم سناب دراغون 845 يمكنك شراؤه في الوقت الحالي.

صدر هذا الهاتف الذكي بسعر 310 دولارات أمريكية، ولكنه يباع الآن بسعر 250 دولاراً أمريكياً.



يمتلك Poco F1 شاشة FHD+ بحجم 6.2 بوصة وكاميرا خلفية ثنائية بإعداد 12 ميغابكسل + 5 ميغابكسل وكاميرا أمامية 20 ميغابكسل.

سعر هاتف Samsung Galaxy S9 هو 677$

صدر هاتف Galaxy S9 المميز من سامسونغ العام الماضي بسعر 810 دولارات أمريكية ويُباع الآن بسعر 677 دولاراً مما يجعله أحد هواتف سامسونغ «الراقية» معقولة التكلفة.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED فائقة بحجم 5.8 بوصة، ويعمل بمعالج إكسينوس 9820 ويمتلك الجهاز مستشعر كاميرا بفتحة عدسة ثنائية 12 ميغابكسل في الخلف، وهو موجود أيضاً في الجيل الحالي من هواتف سامسونغ الذكية Galaxy S10.

سعر هاتف Honor 8X هو 176$

صدر الجهاز Honor 8X في البداية بسعر 250 دولاراً أمريكياً، ولكنه يباع حالياً بسعر 176 دولاراً أمريكياً.

وبذلك السعر، يقدم Honor 8X أحد أفضل معدلات الأداء إلى السعر في السوق.



يتميز الهاتف الذكي بشاشة FHD+ بحجم 6.6 بوصة ويعمل بمعالج هايسيليكون كيرين 710.

يأتي مجهزاً بكاميرا خلفية ثنائية بإعداد 20 ميغابكسل + 2 ميغابكسل وكاميرا أمامية 16 ميغابكسل.

سعر هاتف Xiaomi MiA2 هو 139$

صدر الهاتف في البداية بسعر 250 دولاراً أمريكياً، ويُباع الهاتف الذكي الذي ينتمي لأحدث جيل من هواتف شاومي الآن بسعر مخفّض يصل إلى 139 دولار أمريكي.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج كوالكم سناب دراغون 660 ثماني النواة ومجهز بكاميرا خلفية بإعداد 20 ميغابكسل + 12 ميغابكسل.

يتوفر جهاز Mi A2 بخمسة ألوان؛ الأحمر، والأسود، والأزرق، والذهبي، والذهبي الوردي.

سعر هاتف Honor Play هو 195$

صدر هذا الهاتف الذكي بسعر 278 دولارات أمريكية، ويُباع الآن بسعر 195 دولاراً أمريكياً.

أبرز ما يميز جهاز Honor Play هو المعالج كيرين 970، الذي يعد الأسرع لدى هواوي.

يمتلك الجهاز شاشة FHD+ بحجم 6.3 بوصة، وكاميرا خلفية ثنائية بإعداد 16 ميغابكسل (f2.2) و2 ميغابكسل (f2.4)، بوميض LED وكاميرا أمامية 16 ميغابكسل (f2.0).

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 8 هو 436$

اختيار جيد لمحبي سلسلة هواتف Galaxy Note من سامسونغ، مع بعض المواصفات «الراقية».

هاتف Galaxy Note 8 يُباع الآن بسعر 436 دولاراً أمريكياً.

ويعتبر هذا الهاتف الذكي إصداراً جيداً لمحبي سلسلة هواتف Galaxy Note، هواتف سامسونغ ذات الشاشة الكبيرة وقلم الكتابة.

الهاتف مجهز بشاشة AMOLED فائقة ثنائية الحافة بحجم 6.3 بوصة، وكاميرا خلفية بإعداد 12 ميغابكسل + 12 ميغابكسل وذاكرة عشوائية (RAM) 6 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

ويتوفر الهاتف الذكي بثلاثة ألوان؛ الذهبي، والرمادي، والأسود.

شارك هذا الموضوع:

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة هواتف ذكية يمكنكم شراؤها الآن بأسعار رخيصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة هواتف ذكية يمكنكم شراؤها الآن بأسعار رخيصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).