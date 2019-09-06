ماجد الحيدر - التسويق يا غبي - مقالة في الشهرة الادبية

2019/09/06 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر طبق الأصلالتسويق يا غبي: مقالة في الشهرة الادبيةماجد الحيدرعذرا لأصدقائي القراء، وأخص منهم الأدباء والفنانين ومن في حكمهم ، المستَجِدّين منهم ممن يخطو خطواته الأولى ناشرا على صفحات الفيسبوك خواطره ومحاولاته الفجّة البسيطة التي يحسبها (وهذا من الطبيعي المعتاد) روائع قد لا يجود بها الزمان، والقدماء الذين قضوا عشرات السنين وهم يكتبون ويرسمون ويمثلون ويلحنون دون أن يحظوا بعُشر معشار ما......

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