بومبيو: خطة السلام بالشرق الأوسط قد تعلن خلال أسابيع‎

2019/09/06 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس

دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلًا بين

الفلسطينيين وإسرائيل.

وردًا

على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس، قال بومبيو: ”أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا

خلال الأسابيع القادمة“.

وكان

جيسون غرينبلات مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط قد قال الأسبوع الماضي: إن

الولايات المتحدة لن تكشف عن الجزء السياسي من الخطة المنتظرة قبل الانتخابات

الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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