2019/09/06 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

نوهت

قيادة عمليات كركوك، الجمعة، عن تفجير مسيطر عليه داخل قاعدة عسكرية، شمال شرقي

المحافظة.

وذكرت

القيادة في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “سيحدث انفجار

مسيطر عليه في قاعدة كي وان العسكرية شمال شرقي مدينة كركوك”.

ولم

تذكر القيادة المزيد من التفاصيل حول التفجير.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كركوك عن تفجير مسيطر عليه داخل قاعدة عسكرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كركوك عن تفجير مسيطر عليه داخل قاعدة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).