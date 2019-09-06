العمليات المشتركة تعلن تدمير مضافة لداعش غربي كركوك

2019/09/06 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

اعلن

قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، الفريق الركن سعد حربية، الجمعة، تدمير مضافة لداعش الإرهابي غربي

كركوك.

وقال

حربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “وفق معلومات استخبارية

وبمساندة مفرزة الطائرات المسيرة ومفارز معالجة المتفجرات انجزت مهمة أمنية من

خلال تدمير مضافة لعصابات داعش الأرهابي غرب كركوك “.

وبين

ان “المضافة كانت تحتوي على ثلاثة بنادق قنص وصيد واسلحة تستخدم للقناصين

وعتاد اسلحة خفيفة، ومخازن اسلحة كلاشنكوف ومنظار ومواد متفجرة”، مؤكدا ان

“قواتنا الأمنية تعمل ليل نهار في ملاحقة فلول الأرهاب وتدمير حركتهم وشل

امكاناتهم بما يحقق الأستقرار ويسهم في عودة النازحين ودعم جهود الأعمار “.

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