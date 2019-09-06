محافظ كركوك يدعو الشركات العالمية للاستثمار في المحافظة

2019/09/06 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ كركوك , راكان الجبوري , الشركات العالمية للتوجه ‏للأستثمار في كركوك والمساهمة بحملات الأعمار ..موكدا اهمية مساهمة الشركات ‏التركية بشكل خاص في دعم جهود الأعمار وانجاح خطط أعادة الأستقرار نظرا لما ‏تمتلكه من امكانيات وتجارب ناجحة .‏ وقال لمراسل وكالة وطن للأنباء:” ان الاستقرار الذي تتمتع به كركوك منذ تطبيق خطة فرض […]

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