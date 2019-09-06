2019/09/06 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، الجمعة، من استخدام كافة الاجراءات القانونية والجماهيرية ضد سياسة التهميش والاقصاء التي يتعرض لها عرب كركوك.وذكرت الجبهة في بيان تلقت /النعيم نيوز/ نسخة منه، أن ج“هناك حراكاً كردياً تركمانياً عربياً في بغداد تسرب إلينا من خلال الاعلام حول امكانية التوافق بين مكونات كركوك لاختيار المحافظ وتقسيم المناصب بنسبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرب كركوك :سنستخدم كافة الإجراءات القانونية والجماهيرية ضد سياسة التهميش والإقصاء النعيم نيوز.

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