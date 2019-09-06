2019/09/06 | 21:36

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تشكيلة ألمانيا وهولندا في الموقعة الاوروبية المنتظرة الليلة

الجمعة

06

أيلول

2019 :

09:26 pm

24

أعلن المدرب الألماني يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل

منتخب بلاده، لمباراة هولندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

2020.ويواجه منتخب الماكينات الألمانية نظيره الطواحين الهولندية، في تمام

الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب "فولكسبارك"، ضمن لقاءات

الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020.وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير.خط الدفاع: جينتر، كيميتش، جوناثان تاه، كلوسترمان، شولز، زوله.خط الوسط: توني كروس، ماركو رويس، سيرجي جنابري.خط الهجوم: تيمو فيرنر.وعلى الجانب الآخر، أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب

هولندا، تشكيل الطواحين كالتالي: حراسة المرمى: سيليسين.خط الدفاع: ديمفيرس، دي ليخت، فان ديك، دالي بليند.خط الوسط: دي روين، دي يونج، فاينالدوم.خط الهجوم: بابل، ممفيس، بروميس.

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