وزير الخارجية الإيراني: أمن منطقة الخليج مرهون بتعاون دولها

2019/09/06 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن ضمان أمن منطقة الخليج رهن على تعاون دولها، مشيرا إلى أنها تمكنت من تنفيذ هذه المهمة على مدى قرون طويلة دون الاعتماد على الآخرين.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي عقده، ليوم الجمعة، عقب لقاء مع نظيرته الإندونيسية، رتنو مرسودي: "على مدى قرون، تم ضمان الأمن في الخليج من قبل دول المنطقة وحاليا أيضا لا يستتب الأمن فيها دون تعاون هذه الدول".وتشهد منطقة الخليج، منذ مايو الماضي، توترا مستمرا على خلفية تصعيد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وكذلك بريطانيا، التي سبق أن أوقفت يوم 4 تموز ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" في جبل طارق والتي تم الإفراج عنها لاحقا، بذريعة أنها كانت تتجه إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية على دمشق، فيما احتجزت إيران يوم 22 يوليو السفينة "Stena Impero" الباحرة تحت علم بريطانيا، قائلة إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة الدولية وأطفأت أجهزة التتبع واصطدمت بقارب صيد هناك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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