2019/09/06 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحلفاء الأوروبيين ليكونوا قلقين تجاه "التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة" لكل من الصين وروسيا.

وزعم إسبر، في تصريحات صحفية خلال زيارته للندن، أنه "من الواضح جدا أن روسيا والصين تريدان الإخلال بالنظام الدولي باستغلالهما لحق النقض (الفيتو) ضد القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للأمم الأخرى".

وأضاف "أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".

وفي سياق آخر، التقى إسبر في نفس اليوم بنظيره البريطاني بن والاس، وسط أزمة حول تصميم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذر أمريكي من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذر أمريكي من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).