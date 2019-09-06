2019/09/06 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارحذرت هيئة الرقابة الروسية، اليوم الجمعة، مواقع التوواصل الاجتماعي من أي تلاعب ينتهك خصوصية الانتخابات.

ووجهت الهيئة بمناسبة إقتراب موعد الانتخابات، رسائل إلى شركات "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، طالبتها فيها بمنع نشر أي دعايات في يومي 7 و8 سبتمبر".

وأضاف، أنه في حالة تدخل أياً منها بإنتهاك الدعاية الانتخابية، سيعتبر ذلك تدخلاً في شؤون البلاد السيادية، وتأثيراً عدائياً إعاقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، كما أنها تحتفظ بحقها في الرد بما هو مناسب".

وستشهد 85 منطقة روسية في 8 سبتمبر،أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات بلدية وانتخابات محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما) الروسي.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).