مجلس نينوى يكشف أسباب عدم عودة النازحين: خلافات بين النسيج المجتمعي!

2019/09/06 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ النبأ للأخباركشف مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن أسباب عدم عودة نازحي المحافظة الى مناطقهم طيلة الفترة الماضية.

وقال عضو المجلس بنيان الجربا، لوكالة النبأ للاخبار، ان "هناك عودة للنازحين لكنها ليست بالمستوى المطلوب بسبب عدم تهيأة مستلزمات العودة"، مبينا ان "هناك خلافات بين النسيج المجتمعي الموصلي على خلفية عودة النازحين".

وبين الجربا، ان "المواطن تحمل تركة ثقيلة بعد اجتياح داعش للمحافظة وهناك معاناة بسبب تدمير البنى التحتية، والحكومة المحلية ودوائر الهجرة تسعى الى حل ازمة النازحين بالتعاون مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف عضو مجلس محافظة نينوى، انه "مازالت بعض القرى لم يعد أهلها بسبب خلافات مع الاقليم والمواطن يتحمل المعاناة".انتهى/س

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