سامسونغ ستطلق نسخة رخيصة من «Galaxy Fold»

2019/09/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile بأن شركة سامسونغ تعتزم إطلاق نسخة بسعر معقول من هاتفها الذكي القابل للطي (غالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي تعتزم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أول هاتف مطوي

وكانت سامسونغ قد أعلنت عن أول هاتف ذكي قابل للطي في 20 شباط الماضي، وكان من المقرر إطلاقه في السوق في شهر نيسان، ولكن العينات التي أرسلتها للصحفيين واجهت مشكلات في الشاشة، الأمر الذي جعل الشركة تدرك أن الهاتف لا يزال غير مستعد للإطلاق، فأجلت ذلك إلى أجل غير مسمى.

ومنذ مدة بدأ الحديث عن أن الشركة تمكنت من حل المشكلات التي يعاني منها (غالاكسي فولد)، واليوم أُشيع أن الشركة تعتزم إطلاقه في كوريا الجنوبية في 6 أيلول الحالي، ولكن موقع (سام موبايل) – المتخصص بأخبار شركة سامسونغ – أفاد بأن الشركة تعتزم إطلاق نسخة بسعر أقل من الهاتف، إذ يُنظر إلى سعر الهاتف – البالغ 1,980 دولارا أميركيا – على أنه باهظ جدًا.

وقال الموقع: إن سامسونغ تعتزم تخفيض حجم ذاكرة التخزين الداخلية إلى 256 غيغابايت من 512 غيغابايت.



وأضاف أن هاتف (غالاكسي فولد) الجديد يُطور في الوقت الراهن تحت اسم الطراز (إس إم – إف 700 إف) SM-F700F.

تغييرات جوهرية

وأشار (سام موبايل) إلى أن سامسونغ سوف تجري تغييرات جوهرية على الهاتف تسمح لها بتخفيض السعر إلى مستوى يجعله معقولًا.

وكانت سامسونغ قد اعترفت على لسان (دي جيه كوه) – الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة – بالتسرع في إطلاق هاتف (غالاكسي فولد) قبل أن يكون جاهزًا، وذلك في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت قبل نحو شهرين.

وكانت سامسونغ قد عانت بعد الإعلان عن غالاكسي فولد من سلسلة من الأحداث المؤسفة التي أدت إلى قيام الشركة بإلغاء جميع الطلبات المسبقة للهاتف القابل للطي وتأخير صدوره.

وبدأت عيوب الشاشة القابلة للطي بالظهور عندما بدأت سامسونغ بشحن وحدات مراجعة الجهاز، وكان ذلك مؤشرًا واضحًا على احتمال تسرع سامسونغ في إطلاق الهاتف قبل إجراء الاختبارات الكافية في سبيل التفوق على المنافسين.

مكبر صوت

أكدت سامسونغ وجود مكبر الصوت المنزلي الذكي الجديد (Galaxy Home Mini) من خلال قبول الاشتراك في برنامج اختبار تجريبي عام في كوريا الجنوبية.

ويمكن للأشخاص المقيمين في كوريا الجنوبية ويستخدمون هواتف سامسونغ التقدم بطلب لتجربة الإصدار الصغير من مكبر الصوت المنزلي الذكي العامل بواسطة مساعدها الصوتي بيكسبي (Bixby).



وبمجرد الموافقة على الطلب، يحصل المستخدمون الأوائل على مكبر الصوت الذكي قبل إصداره بشكل رسمي في السوق.

ووفقًا لموقع الشركة، فإن الجهاز الجديد يتطابق مع الإيداع السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهو مصنع بالتعاون مع شركة (AKG)، ويتضمن بعض عناصر التحكم الأساسية في الأعلى.

ويتميز مكبر الصوت المنزلي الذكي (Galaxy Home mini) بتصميم مستدير، ويهدف إلى تعزيز اتصالات العملاء ويمنح التحكم في الأجهزة المنزلية وأجهزة إنترنت الأشياء.

برنامج تجريبي

ويأتي البرنامج التجريبي بعد مرور أكثر من عام منذ أن كشفت سامسونغ عن جهاز (Galaxy Home) جنبًا إلى جنب مع هاتفها الرائد (Galaxy Note 9).

وصرح مسؤول تنفيذي في سامسونغ في وقت سابق من هذا الصيف بأنه يجب إصدار سلسلة (Galaxy Home) في النصف الثاني من العام أو في الربع الثالث المنتهي في شهر أيلول الحالي.

كما أكدت الشركة بعد حدث إطلاق هاتفها الرائد (Galaxy Note 10) أنها تواصل تنقيح وتحسين المنتج قبل إطلاقه.

تجدر الإشارة إلى أن لدى الشركة الكورية الجنوبية الكثير من الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية التي يمكنها الاتصال والتواصل مع بعضها البعض.

وعلى عكس معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى، فإن سامسونغ تتمتع بنظام بيئي غني إلى حد ما بالمنتجات، ويمكن أن يمثل توحيد هذه الأجهزة الذكية المختلفة من خلال مكبر صوت ذكي مهمة صعبة.

وبالرغم من أن البرنامج التجريبي يعني تأخير إصدارها للمنتج عن الوقت المتوقع، لكن الشركة بحاجة إلى هذا الوقت لضمان إطلاقه بنجاح، وخاصةً أن هذا هو المنتج الأول من نوعه للشركة.

استحواذ سوقي

تواصل مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها البطيء الثابت، حيث انخفضت بنسبة 1.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2019، أي ما مجموعه 368 مليون وحدة، وذلك وفقًا للمحللين في شركة الأبحاث جارتنر (Gartner).



وتشكل هذه الأرقام انخفاضًا بالمقارنة مع عدد 374 مليون وحدة في الربع نفسه من العام الماضي.

وشهدت كل من سامسونغ وهواوي – من بين أفضل خمسة بائعين – ارتفاعًا حادًا بنسبة 3.8 في المئة و 16.5 في المئة على التوالي.

وأدى ذلك إلى استحواذ سامسونغ وهواوي على ثلث إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وتلاحظ جارتنر أن إدراج هواوي في قائمة مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية في منتصف شهر أيار قد أثر بشكل كبير في مبيعات الهواتف الذكية للشركة الصينية في الربع الثاني من عام 2019.

ونجحت سامسونغ في شحن 75 مليون هاتف ذكي لتعزيز حصتها في السوق العالمية للربع الثاني 2019 إلى 20.4 في المئة ما شكل ارتفاعًا من 19.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2018.

وتعزو جارتنر المكاسب التي حققتها سامسونغ إلى الطلب على أجهزة سلسلة (Galaxy A) وتجديد تشكيلة هواتفها من الفئة المنخفضة والمتوسطة، مع الإشارة إلى أن مبيعات جهاز (Galaxy S10) الرائد قد تراجعت خلال هذا الربع.

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