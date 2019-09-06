سراويل قصيرة ذكيَّة

2019/09/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن/ رويترز

طوّر مهندسون في معهد ويس للهندسة الحيوية في جامعة هارفارد ولأول مرة سراويل قصيرة ذكية تزيد قدرة مرتديها على المشي والركض.



وقد تساعد هذه الحُلة الآلية خفيفة الوزن كبار السن أو المصابين بعجز على المشي كما يمكنها تعزيز أداء الرياضيين.



ويحدد الجهاز، الذي يسمى (روبو شورتس)، طريقة سير مرتديه ويُعّدل نفسه طبقا لها بما يجعل المشي والركض أكثر كفاءة في ما يتعلق باستخدام الطاقة.



وتُرتدى السراويل الذكية، كالسراويل القصيرة العادية، غير أن بها حساسات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الشخص يركض أو يمشي من خلال اكتشاف التغيرات في وضع الساق والجذع ثم تستجيب طبقا لذلك وتساعد في جعل الحركة أيسر.



ويُشّغل محرك مثبت في الجزء الخلفي من السروال كابلا يساعد عضلات الفخذ الباسطة ويقلل أيضا الطاقة التي يبذلها الجسم.

وأظهرت نتائج أبحاث نُشرت في مجلة ساينس العلمية أن السروال يقلص الطاقة المبذولة في المشي بنسبة 9.3 في المئة وفي الركض بنسبة أربعة في المئة.



وأُجريت الاختبارات على أجهزة السير الكهربائي في أماكن مغلقة.

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