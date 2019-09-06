2019/09/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.وردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس قال بومبيو: “أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة”.وأضاف الوزير: “آمل أن يرى العالم (…)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو: إعلان خطة السلام بالشرق الأوسط خلال أسابيع وكالة خطوة برس.

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