2019/09/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر أمني في شرطة البصرة, عن وضع خطة امنية استعدادا لاحتضان تصفيات بطولة كاس العالم.وقال المصدر لـ”النعيم نيوز” اليوم الجمعة، أن ”شرطة البصرة انتهت من وضع خطة امنية خاصة لاحتضان مباريات منتخبنا الوطني بكرة القدم للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا والتي ستقام في ملعب البصرة الدولي”.وأضاف أن “قوات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية في البصرة استعداداً لاحتضان كأس العالم وكأس آسيا النعيم نيوز.

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