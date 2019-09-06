2019/09/06 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wmvycR55HH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة من العراقية IMN مع هبة باسم ونجاح المولى / يوم 06-09-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة من العراقية IMN مع هبة باسم ونجاح المولى / يوم 06-09-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).