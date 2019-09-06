إليسا الى الحاقدين: “موتوا بغيظكم”

2019/09/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد حملة التنمّر التي تعرّضت لها النجمة إليسا بسبب ظهورها ببطن منتفخ في صورة مع زميلها فارس كرم، خرجت ملكة الإحساس عن صمتها من خلال تغريدة نارية على تويتر.

وقد غرّدت إليسا قائلة: “إلى كل الحاقدين موتوا بغيظكم!”.

ولاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً من جمهور إليسا الذين انهالوا بالتعليقات عليها.

إشارة الى أن ملكة الإحساس إليسا كانت قد ردّت بطريقة غير مباشرة على البلبلة التي أثيرت حول بطنها المنتفخ من خلال فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

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