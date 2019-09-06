مجلس النجف ينفي لـ”كلكامش” علمه بإحالة مطار النجف للإستثمار

2019/09/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت عضو مجلس محافظة النجف زينب العلوي، الجمعة، علم مجلس المحافظة بإعادة عرض مطار النجف الدولي كفرصة استثمارية.وقالت العلوي، لـ”كلكامش برس”، إن “مجلس النجف لا يعلم بقرار إحالة مطار النجف للاستثمار”.وتابعت، “في حال تم عرض المطار للاستثمار فإن المجلس سيقبل بذلك اذا كانت الشركة المستثمرة رصينة وذات خبرة في مجال إدارة المطارات”، مؤكدةً أن “المجلس لن يسمح باستثمار المطار اذا كانت نسبة الشركة المستثمرة اكثر من ٢٠ % كحد أعلى”.وكانت مصادر مطلعة في محافظة النجف قد كشفت عن إعادة إحالة مطار النجف للاستثمار، مشيرة إلى انه حقق إيرادات بنحو ١٠٠ مليون دولار العام الماضي.

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