جامعة امريكية تختار احمد البشير ضمن 16 شخصية عالمية للالتحاق بأحد برامجها

2019/09/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداختار برنامج الزمالة الدولية الذي تشرف عليه جامعة يل الاميركية التي تعد واحدة من اعرق الجامعات عالميا احمد البشير ليكون ضمن الملتحقين به.واختارت “جماعة يل” الاعلامي الكوميدي احمد البشير ضمن 16 رجلا وامرأة من مختلف دول العالم للالتحاق به.ويعد البشير الذي يستضيف برنامجا اسبوعيا من المؤثرين في المشهد العراقي اذ يحاول من خلال برنامجه الكوميدي محاربة الفساد والعنف والطائفية.

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