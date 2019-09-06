ميثم الجنابي - تقييم النفس في الثقافة الإسلامية (2-2)

2019/09/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي وبغض النظر عن كل المآسي والحالات الدموية لتي رافقت صيرورة الدولة والحضارة، إلا أنها استطاعت وضع حجر الأساس، الذي بني عليه صرح التأويل، التي شكل الباطني فيها إحدى صيغه المتطرفة.وذلك لأنه فسح المجال أمام اختلاف الأفكار والمقالات بصورة غير متناهية، وبالتالي هدم إمكانية ونفسية احتكار الحقيقة.وهي نتيجة دفعتها المتصوفة لاحقا إلى أقصى درجاتها، عبر إزالة التكفير من مقالاتها، وكذلك بصياغتها "شرعية" الإله......

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