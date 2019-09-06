2019/09/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب -1- ماخور الباب على الجهة اليمنى مفتوح أفواج الغرباء المرقومين، اللطامين، الطماعين تتسلل منه إلى دهليز من أبوابٍ وهمية بالشمع الأحمروتساهم أفواج أخرى في نشر الرقص المقلوبرقصٌ باغي في الأسلوبكيف دخان المأخور ذباب المطمورات؟وبغايا سياسية، كفقاعات الصابونتنشر عن قيمٍ لتراثٍ منقوص..الماخور الدخان الخمر المعيوبخطاباتٌ عن ماض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مصطفى محمد غريب - نصوص أربعة قصائد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مصطفى محمد غريب - نصوص أربعة قصائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).