وزير الخارجية الأمريكي يرجح كشف تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط

2019/09/06 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا.

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