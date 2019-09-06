حكومة عبد المهدي تستعد لعام ثانٍ صعب ..الأزمات تتصاعد

2019/09/06 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، لدخول عامها الثاني، الذي يبدو أنه سيكون عصيباً في ظل بروز أزمات داخلية وخارجية، ربما أشدها تلويح زعيم التيار “الصدري”، مقتدى الصدر برفع يده عن الحكومة التي ساهم بمنحها الدعم بالاتفاق مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.كما أن الحكومة مطالبة بحل قضايا شائكة أخرى كاستجواب …

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