2019/09/06 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



اعلنت مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات ، اعتقال احد تجار المخدرات في محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "عين العراق نيوز" انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية، من اعتقال احد تجار المواد المخدرة في منطقة الحي العصري ، وسط الديوانية ".

واضاف ان "عملية الاعتقال تمت خلال كمين محكم نفذته المفارز، وضبطت بحوزة المتهم مواد مخدرة مختلفة الأصناف ، تمت مصادرتها وإحالة المتهم إلى الجهات المعنية".

يذكر ان جهود منتسبي المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، مستمرة بهدف الحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وتم حتى الان اعتقال عدد من المتهمين ببيع وترويج المواد المخدرة في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد تجار المخدرات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد تجار المخدرات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).