2019/09/06 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق، حسن سالم، الجمعة، ان الحشد الشعبي درع الوطن والمعترضون على تشكيل القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية تنقصهم الغيرة الوطنية.وقال سالم، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الحشد الشعبي درع الوطن والمعترضين على رفده بمديرية القوة الجوية وتقوية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون النيابية: المعترضون على تشكيل قوة جوية للحشد تنقصهم الغيرة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون النيابية: المعترضون على تشكيل قوة جوية للحشد تنقصهم الغيرة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).