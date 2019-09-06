2019/09/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميدل ايست اي: ناقلة النفط الإيرانية أدريان دريا أفرغت حمولتها من النفط في في موانئ سوريا مساء أمس الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/06 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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