2019/09/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

افاد مصدر امني بقيام مواطن في محافظة كركوك يبلغ من العمر 20 عام باطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم الجمعة

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