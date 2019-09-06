غداً أول إنكسار للحرارة في الصيف وتنخفض لهذه الدرجة

2019/09/06 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، انخفاض درجات الحرارة لأول مرة منذ بداية صيف 2019 في العراق.

وقال المتنبئ صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "الحرارة تنخفض الى مادون 40 مئوية".وأضاف "غدا السبت سنشهد انكسار حدة الطقس شديد الحرارة وانخفاض تدريجي متوقع على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين لتصل العظمى يوم الاحد إلى حدود 39 مئوية في العاصمة بغداد و 42 مئوية في البصرة و40 مئوية في الموصل".وبين عطية "تكون الأجواء معتدلة نهارا مع نسمات باردة نسبيا خلال الليل في مدن شمال البلاد".وتابع كما "تكون الأجواء حارة نسبيا في الوسط والجنوب خلال النهار ومعتدلة ليلا نتيجة سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على المنطقة ومتوقع أن يستمر الى منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي".انتهى

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