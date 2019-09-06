شاهد.. البث المباشر لمباراة ألمانيا وهولندا

2019/09/06 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأت مباراة ألمانيا وضيفتها هولندا، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تأتي هولندا في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.لمشاهدة المباراة..



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