اعلان سياسة

2019/09/06 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الجمعة، سياسية "الاجواء المفتوحة" في مطاري بغداد والنجف الاشرف، عازية ذلك الى مناسبة زيارة عاشوراء والاربعينية للأمام الحسين "ع".

واضافت السلطة في بيان تلقت وكالة [اين] نسخة منه، أن "ذلك الإجراء يتضمن حرية (3،4) فقط من حريات الطيران لكافة شركات الطيران العاملة في العراق للفترة 2019/9/3 ولغاية 2019/9/17 لمناسبة زيارة عاشوراء وكذلك للفترة من 2019/10/4 ولغاية 2019/11/5 لمناسبة الزيارة الاربعينية".

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