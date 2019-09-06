العصائب تهاجم المعترضين على تشكيل قوة جوية للحشد الشعبي

2019/09/06 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصف النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة [ عصائب اهل الحق]، حسن سالم، المعترضين على تشكيل قوة جوية للحشد الشعبي بأنهم "تنقصهم الغيرة الوطنية"، داعيا إلى تجهيزه بالاسلحة والمعدات والصواريخ المتطورة وضمه لمديريات القوة الجوية والدفاع الجوي.

جاء ذلك في بيان للسالم اليوم الجمعة أكد فيه "ان الحشد الشعبي درع الوطن، والمعترضين على رفده بمديرية القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية تنقصهم الغيرة الوطنية ولاتهمهم مصلحة البلد ومايتعرض له من مخاطر".وأضاف السالم مخاطبا المعترضين، انه "لوكان لنا سلاح جيد ومنظومة امنية وطائرات ودفاعات جوية رصينه وغير خاضعة للقرار الاميركي هل كانت عصابات داعش ان تحتل شبرا واحدا من ارضنا الحبيبة وهل كان الكيان الصهيوني يستطيع خرق اجوائنا ويقصف مقرات ومخازن اسلحة قواتنا الامنية".وتابع "كذلك اذكرهم برتل الافعى الداعشي الذي كان متوجها الى النجف وكربلاء قادما من الانبار بموافقة الاميركان وعدم السماح للقوة الجوية العراقية بقصفه والمرور بسلام لولا وصول المعلومة للحشد الشعبي الذي لم يكترث لقرارات الاميركان وتمت ابادته بجهود الحشد الشعبي وابطال طيران الجيش الذي رفض الاوامر الاميركية ونفذ اوامر قيادة الحشد الشعبي".ودعا السالم في ختام البيان، "الوطنيين والشرفاء الى الاهتمام بالحشد الشعبي وتجهيزه بالاسلحة والمعدات والصواريخ المتطورة وضمه لمديريات القوة الجوية والدفاع الجوي لان قوة الحشد هي قوة العراق".وكانت هيئة الحشد الشعبي قد اصدرت أمس الخميس، توضيحا حول قرار تشكيل قيادة قوة جوية.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي،امس الخميس ، عن مصدر مخول في الحشد قوله، انه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".وكانت وثيقة صادرة من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قي وقت سابق من أمس الخميس، اشارت الى صدور أمر إداري بتشكيل مديرية القوة الجوية، في الحشد الشعبي.يشار الى ان تشكيل القوة الجوية للحشد الشعبي يأتي على خلفية تكرار القصف الجوي "المجهول" على مخازن ومواقع الحشد في البلاد.

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