وزير الزراعة يأمر بمنع استيراد التمور

2019/09/06 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / الصباح

أصدر وزير الزراعة صالح الحسني، قراراً يقضي بمنع استيراد التمور نتيجة الوفرة الإنتاجية المحلية هذا العام.

وقال الحسني في تصريح صحافي على هامش زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة: إنه "تقرر منع استيراد التمور من خارج العراق"، وعزا الحسني السبب الى أن "القرار جاء نتيجة للوفرة الإنتاجية وكذلك دعما للمنتج الوطني".

وأبدى الوزير الحسني استغرابه من خطوة أقدم عليها السفير التركي ببغداد فاتح يلدز، وقال: "ما الغاية من زيارة السفير التركي في بغداد لسوق البيض"، وبشأن الانتاج المحلي العراقي أكد الحسني أن "هناك العديد من المنتوجات حققنا فيها اكتفاءً ذاتياً"، لافتاً الى "أننا مستعدون أن نصدر منها للخارج".

وكانت وزارة الزراعة عبرت في وقت سابق، عن غضبها من تجول السفير التركي في مراكز بيع بيض المائدة في علوة جميلة وزويني في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الصباح": إنها "غير معنية بحركة السفراء في البلاد وما قام به السفير التركي يوم (الثلاثاء) الماضي وبالتنسيق مع عدد من التجار بزيارة إلى مراكز بيع بيض المائدة في علوة جميلة وزويني يعد أمرا مستهجنا".



وأضافت، أن "ما قام به السفير التركي لا يؤثر في قرارات الوزارة بشأن حماية المنتج المحلي رغم كل الضغوطات التي مورست أو تمارس الآن من أجل ثني الوزارة عن قرارها"، وتابعت: "نقول للجميع إن الوزارة لم ولن تفتح الاستيراد لبيض المائدة لوجود زيادات واضحة في إنتاج البيض ونسب مضاعفة وإنها ماضية في برامجها الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي".



وقام السفير التركي في العراق فاتح يلدز يوم الثلاثاء الماضي بزيارة إلى أماكن بيع البيض بالجملة في بغداد على خلفية إصرار الحكومة على منع استيراد البيض من تركيا، رغم المحاولات الكبيرة التي قام بها يلدز خلال الأسابيع الماضية وتوجيهه دعوة لزيارة وزير الزراعة العراقي لتركيا.

وكشف مصدر حكومي، أمس الجمعة، عن وقوف مجموعة تجار عراقيين وراء زيارة السفير التركي الى "علوة البيض"، لافتاً الى أن تحركات السفراء يجب أن تكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال المصدر: إن "سفير تركيا يجب أن يبلغ وزارة الخارجية وأخذ موافقتها قبل التوجه الى مشروع اقتصادي وطني عراقي مثل (علوة البيض) خاصة ان العراق رفض استيراد البيض من الدول الأخرى، واعتمد على منتجه المحلي"، وأوضح أن "زيارة السفير التركي الى (علوة البيض) جاءت بعد قيام بعض التجار بالاتفاق مع السفير لزيارة الأسواق، وهناك بعض الاجراءات التي سيتم اتخاذها، إضافة الى حصر البيض بالإنتاج المحلي".

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