تأهيل المدارس وسد النقص بالملاكات استعداداً للعام الدراسي الجديد

2019/09/06 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

الديوانية / عباس رضا الموسوي

باشرت وزارة التربية تهيئة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد (2019 ــ 2020)، وبينما جهزت مخازن محافظة نينوى بنحو 30 بالمئة من الكتب المنهجية، شهدت محافظة الديوانية افتتاح 6 مدارس جديدة.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن لـ”الصباح”: ان الوزارة باشرت بالتنسيق مع مديريات تربية بغداد والمحافظات تهيئة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد (2019 ــ 2020)، حيث تتم متابعة ادامة البنى التحتية وتأهيل دورات المياه الصحية والحدائق المدرسية مع نشر معلومات وصور توعوية للطلبة عن النظافة.

واشار الى ان الوزارة تعمل على متابعة نواقص المدارس من الاثاث لتجهيزها، فضلا عن متابعة الملاكات التدريسية والتعليمية لسد النقص في كل مدرسة بحسب الاختصاصات.

من جانبه، افاد مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي لـ”الصباح” بالعمل على سد احتياجات المدارس من الرحلات ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد، حيث تمت اقامة ورشة لتأهيل المقاعد والاثاث المدرسي، بهدف توفير اكبر عدد ممكن من الرحلات لسد النقص الحاصل لتكون مهيأة للخدمة.

بدوره، ذكر مسؤول العلاقات والاعلام بتربية نينوى سامي الفضلي لـ”الصباح” ان المديرية ومع قرب بدء العام الدراسي، تسلمت 30 بالمئة من الكتب المنهجية مع استمرار عملية التجهيز يوميا، مؤكدا الحرص على توفير جميع المستلزمات التربوية لانجاح واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المحافظة.

وافصح الفضلي عن وصول دفعات جديدة من الكتب المنهجية للتعليم الابتدائي والثانوي والتي من المؤمل توزيعها قريبا، مبينا ان حصة نينوى من الكتب المنهجية للعام الحالي تبلغ سبعة ملايين كتاب.

ولفت الى ان المديرية ومنذ تحرير المدينة من عصابات “داعش” الارهابية، اعادت افتتاح اكثر من 1900 مدرسة، وسيتم خلال العام الدراسي افتتاح اخرى بعد ترميمها وتأهيلها لتكون مهيأة لاستقبال التلاميذ والطلبة بعد تجهيزها بالمستلزمات الدراسية.

هذا وحددت وزارة التربية يوم الخميس 12 من ايلول الحالي موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019-2020، وذلك لغرض الاستعداد للعام الدراسي الجديد ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.

وفي الديوانية، قال مدير عام تربية المحافظة عقيل عبد السادة الجبوري لـ”الصباح”: ان المديرية افتتحت تسع مدارس جديدة في مناطق مختلفة لغرض فك الاختناقات التي تشهدها البعض من المدارس وفك الازدواج واستيعاب اكبر عدد من التلاميذ خصوصا تلك الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

واوضح ان الافتتاح شمل 4 مدارس للمرحلة الابتدائية و3 مدارس للمرحلة المتوسطة ومدرستين للمرحلة الثانوية، مشيرا الى تهيئة ملاكات تعليمية وتدريسية للمدارس الجديدة.

جدير بالذكر ان امتحانات المرحلة الاعدادية للدور الثاني من السنة الدراسية 2018 – 2019 أنتهت يوم الأثنين الماضي.

واكد قصي السهيل وزير التربية وكالة، في بيان تلقت وكالة “الفرات نيوز” نسخة منه “إنتهاء الإمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الثاني ومن دون اي مشكلات او خروقات امتحانية

تذكر”.

واضاف ان الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح الامتحانات بجميع جوانبها”.

وأشار السهيل الى ان “عملية التصحيح ستكون مركزية أسوة بالدور الاول من اجل الحفاظ على مجهود الطلبة وعدم غبن المتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم وسيكون اعلان النتائج خلال مدة اسبوعين او اكثر وان غداً سيكون امتحان الطلبة الذين لديهم لغات اخرى كالفرنسية او الكردية لمدارس الطلبة المتميزين وكذلك استمرار امتحانات الدراسة المتوسطة للدور

الثاني”.

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