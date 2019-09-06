2019/09/06 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأفريقي، الجمعة، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته وذلك بعد يوم من إعلان تشكيلة الحكومة المدنية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إنه قد تقرر اليوم وفي جلسة المجلس رقم 875 رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الافريقي.وأشار مجلس السلم والأمن الأفريقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إعلان الحكومة..



الاتحاد الأفريقي يرفع الحظر عن السودان وكالة خطوة برس.

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